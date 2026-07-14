Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giảm giá cước theo biến động giá nhiên liệu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh về bình ổn giá cước vận tải, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và ổn định thị trường vận tải.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn giá xăng dầu tăng cao trước đây, trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện kê khai tăng giá cước. Đến nay, Sở đã tiếp nhận hồ sơ kê khai điều chỉnh giảm giá cước của 4 đơn vị trong số này.

Nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn giá, Sở yêu cầu các doanh nghiệp còn lại khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh giảm giá cước tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu.

Một số đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định đã thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá cước.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, các đơn vị kinh doanh vận tải phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giá; thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết và bán vé đúng theo mức giá đã kê khai. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát cơ cấu chi phí hình thành giá dịch vụ, trong đó đặc biệt lưu ý yếu tố chi phí nhiên liệu để kịp thời điều chỉnh giá cước khi các yếu tố đầu vào thay đổi.

Theo yêu cầu của Sở, các doanh nghiệp tuyệt đối không được lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã giảm. Việc điều chỉnh giá cước cần bảo đảm tương xứng với mức giảm của chi phí đầu vào, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh vận tải được yêu cầu thường xuyên theo dõi thông tin điều hành giá xăng dầu để chủ động xây dựng phương án giá phù hợp, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và tăng cường uy tín của doanh nghiệp.

Đối với các ban quản lý và bến xe khách trên địa bàn, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai giá cước tại quầy bán vé, phòng chờ và trên phương tiện; đồng thời kiểm tra việc bán vé, thu giá cước của các nhà xe nhằm bảo đảm đúng mức giá đã kê khai. Trường hợp phát hiện đơn vị vận tải thu cao hơn giá niêm yết, các bến xe kiên quyết từ chối cung cấp dịch vụ xuất bến và kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng cũng giao Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị đã tăng giá cước trước đây nhưng chưa điều chỉnh giảm hoặc điều chỉnh chưa tương xứng với mức giảm của giá nhiên liệu.

Cùng với đó, đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và những tác động đến hoạt động vận tải trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm thị trường vận tải hoạt động ổn định, minh bạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Khánh Duy