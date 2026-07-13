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Thu ngân sách từ khu vực FDI tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.310 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu vực FDI trong tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Thu ngân sách từ khu vực FDI tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Honda Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Kết quả trên chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI chủ lực. Trong đó, Công ty Honda Việt Nam ước nộp 7.000 tỷ đồng, tăng 2.490 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty Ô tô Toyota Việt Nam ước nộp 3.700 tỷ đồng, tăng 1.450 tỷ đồng.

Kết quả này đến từ việc các dòng xe chủ lực tiếp tục được thị trường đón nhận, cùng với tác động tích cực của các chương trình kích cầu tiêu dùng, chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, các gói tín dụng ưu đãi và xu hướng gia tăng sử dụng xe hybrid (xe lai) nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI trọng điểm khác cũng ghi nhận tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách như Công ty TNHH ACCTON TECHNOLOGY Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH PARTRON VINA và Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam. Đáng chú ý, Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam) bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi, đóng góp khoảng 125 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả thu ngân sách từ khu vực FDI trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Công ty Honda Việt Nam HĐND tỉnh Piaggio Việt Nam Ngân sách nhà nước Kết quả Tăng trưởng kinh tế Thuế thu nhập doanh nghiệp Cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp fdi
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