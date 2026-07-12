Gỡ khó việc xây dựng sản phẩm OCOP ở Khả Cửu

Là những xã vùng cao thuộc diện khó khăn nhất khu vực Phú Thọ trước đây, đời sống của bà con các dân tộc thuộc khu vực Tam Cửu (gồm các xã Đông Cửu, Khả Cửu, Thượng Cửu) nay là xã Khả Cửu chủ yếu trông chờ vào nông, lâm nghiệp. Do nhiều điều kiện khách quan, việc xây dựng sản phẩm OCOP gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính quyền địa phương, điều đó đang dần thay đổi.

Nhạc cụ cồng, chiêng của người Mường được lưu giữ, góp phần xây dựng sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa.

Gần 20 năm về trước, tuyến đường nối từ xã Văn Miếu vào trung tâm xã Khả Cửu dài khoảng 20km được xây dựng giúp bà con các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do khu vực này có trữ lượng gỗ lớn và một số mỏ quặng, xe tải thường xuyên qua lại với mật độ cao khiến tuyến đường nhanh xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế của địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP.

Sau hợp nhất, được sự quan tâm của tỉnh, tuyến đường nối từ xã Văn Miếu đã được triển khai sửa chữa, nâng cấp. Đồng thời, tỉnh quyết định phê duyệt đề án xây dựng tuyến đường nối từ xã Khả Cửu đi xã Tân Pheo, mở thêm cơ hội cho việc vận chuyển nông, lâm sản đi tiêu thụ.

Khả Cửu là xã có điều kiện phát triển một số sản phẩm đặc thù gắn với lợi thế của địa phương như lâm nghiệp, cây ăn quả, nuôi ong, nuôi vịt suối, lợn rừng, phát triển du lịch cộng đồng, trồng cây ba kích... Trước đây giao thông khó khăn, việc vận chuyển nông, lâm sản đi tiêu thụ bị cản trở, chi phí đội lên cao nên hầu hết quy mô sản xuất đều nhỏ lẻ, “tự sản tự tiêu”. Những khó khăn ấy đang từng bước được tháo gỡ nhờ sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân địa phương. Các khu đều có điện, có sóng điện thoại; ngay cả bản xa, đặc biệt khó khăn như Sinh Tàn cũng có sóng di động từ năm 2022. Đường liên thôn, liên bản được bê tông hóa khoảng 70%. Giữa bộn bề khó khăn ấy đã bắt đầu có những người trẻ, những hộ chuyển hướng làm ăn, trồng dược liệu, làm du lịch trải nghiệm, hay nuôi ong lấy mật, chế biến gỗ, nuôi con đặc sản, Đây là tín hiệu của đổi thay, của tư duy mới đang hình thành. Những cái tên như HTX Dịch vụ thương mại Bình An với sản phẩm vịt suối, hay HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Tam Cửu với sản phẩm bưởi và mật ong đang góp phần đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.

Ông Kiều Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khả Cửu đang tập trung xây dựng sản phẩm OCOP với chủ trương bám vào lợi thế của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Bên cạnh các loại cây trồng, vật nuôi lợi thế, Khả Cửu đang quy hoạch xây dựng khu du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác, kết hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng với tổng diện tích khoảng 50ha. Đây sẽ là điểm nhấn trong phát triển kinh tế xanh, đồng thời tạo điều kiện để người dân tập trung đầu tư sản xuất những sản phẩm có lợi thế của địa phương, xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, các khu du lịch cũng sẽ được xây dựng trở thành sản phẩm OCOP cộng đồng. Khi 2 tuyến đường nối với xã Văn Miếu và xã Tân Pheo được hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội để sản phẩm OCOP của địa phương bước ra thị trường, giúp các chủ thể mở rộng cơ hội kinh doanh.

Ông Hà Thế Anh, Trưởng Phòng Kinh tế chia sẻ: Để xây dựng sản phẩm OCOP bền vững, đạt hiệu quả, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, chế biến các loại nông, lâm sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi thế của sản phẩm, hỗ trợ các chủ thể trong việc thực hiện quy trình, thủ tục để sớm xây dựng được sản phẩm OCOP trong thời gian sớm nhất.

Quân Lâm