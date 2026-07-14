Giá vàng ngày 14/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 14/7, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 17h40 GMT ngày 13/7, khoảng 0 giờ 40 phút sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 và đánh dấu phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 2,6% xuống 4.005,7 USD/ounce.

Đà bán tháo trên thị trường kim loại quý xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ phong tỏa vùng biển của Iran và yêu cầu thu phí 20% đối với tất cả hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhằm đáp trả việc Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch này. Thông tin trên lập tức khiến giá dầu thô kỳ hạn nhảy vọt 9%.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại chuyên trang về thị trường tiền tệ Forex.com nhận định, giá dầu leo thang do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực buộc Fed phải thắt chặt chính sách. Ông Razaqzada cảnh báo đây là tin xấu đối với các tài sản không sinh lời như vàng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng, áp lực bán tháo có thể đẩy giá vàng rớt xuống mốc 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí trượt dài về 3.500 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Theo TTXVN