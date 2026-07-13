Bộ Công Thương: Người dân dần yên tâm với xăng E10

Sau hơn một tháng triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, các phản ánh, băn khoăn của người tiêu dùng về loại nhiên liệu này đã giảm đáng kể. Đây là thông tin được đại diện Bộ Công thương chia sẻ tại tọa đàm “E10-Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững” diễn ra ngày 13/7.

Xăng E10 đang được triển khai phân phối rộng rãi trên cả nước theo lộ trình của Chính phủ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Bộ Công thương, ngay từ khi triển khai xăng E10, cơ quan quản lý đã thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân thông qua các kênh chính thức. Mọi kiến nghị đều được phối hợp kiểm tra với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, nhà sản xuất phương tiện và các hiệp hội để xác định nguyên nhân trên cơ sở khoa học, khách quan.

Quá trình xác minh không chỉ tập trung vào chất lượng nhiên liệu mà còn đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện, khả năng tương thích của động cơ cũng như truy xuất nguồn gốc xăng dầu khi cần thiết. Kết quả bước đầu cho thấy số lượng phản ánh đã giảm đáng kể, người dân không còn nhiều băn khoăn khi sử dụng xăng E10.

Tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương.

Tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương cho biết, nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu, toàn bộ quy trình từ tổng kho, pha chế, vận chuyển đến các cửa hàng bán lẻ đều thực hiện lưu mẫu xăng để phục vụ đối chứng khi phát sinh phản ánh. Đây là cơ sở quan trọng để truy xuất nguồn gốc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan và bảo đảm tính minh bạch trong xử lý các vụ việc.

Ở góc độ quản lý tiêu chuẩn, ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Ban Tiêu chuẩn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết xăng E10 đang được quản lý bằng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với khoảng 20 chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc. Các lô xăng nhập khẩu cũng như sản phẩm sản xuất trong nước đều phải được lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp trước khi đưa ra thị trường.

Theo ông Khôi, cùng với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng được hoàn thiện, việc kiểm soát chất lượng xăng dầu hiện được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Các doanh nghiệp sản xuất, pha chế và phân phối cũng có trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng, lưu mẫu và niêm phong để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là khả năng tương thích của phương tiện với xăng E10. Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam (VAMA) cho biết, phần lớn các dòng ô-tô đang lưu hành trên thị trường, nhất là các xe sản xuất từ năm 2005 trở lại đây, đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đối với một số phương tiện đời cũ, chủ xe nên kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ethanol để bảo đảm vận hành ổn định.

VAMA cũng khẳng định các hãng xe sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách bảo hành đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Không chỉ hướng tới mục tiêu thay thế một loại nhiên liệu, các chuyên gia nhận định việc phát triển xăng E10 còn góp phần hình thành thị trường nhiên liệu sinh học, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn, với công suất thiết kế hiện nay, các nhà máy ethanol trong nước có thể đáp ứng khoảng 45% nhu cầu phối trộn xăng E10.

Tuy nhiên, sản lượng thực tế mới đạt khoảng 20% do nhiều nhà máy chưa vận hành hết công suất. Nếu chính sách tiếp tục ổn định và tạo động lực cho thị trường, nhiều cơ sở sản xuất sẽ được khôi phục, qua đó từng bước nâng tỷ lệ ethanol nội địa, mở rộng vùng nguyên liệu và tăng tính chủ động về nguồn cung.

Ở góc độ chính sách tài chính, Bộ Tài chính cho biết các chính sách thuế hiện hành đang được thiết kế theo hướng khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế. Xăng sinh học đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn xăng khoáng; đồng thời doanh nghiệp còn được hưởng nhiều cơ chế hỗ trợ về thuế nhập khẩu ethanol, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xanh.

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất rằng, để xăng E10 trở thành nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp sản xuất ethanol trong nước; nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng; đồng thời tăng cường truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với nhiên liệu sinh học trong lộ trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Theo nhandan.vn