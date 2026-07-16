Thu hút phát triển công nghiệp xanh

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tạo sự bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp xanh và công nghệ cao hàng đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc nhờ chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới, từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, Khu công nghiệp Thụy Vân (phường Nông Trang) cải tiến quy trình sản xuất theo hướng xanh - sạch - bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thống nhất định hướng phát triển của tỉnh theo hướng xanh, bền vững; phấn đấu trở thành trung tâm phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao. Tỉnh xác định rõ yêu cầu phát triển phải hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời phát triển cân bằng giữa các vùng miền trong toàn tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa định hướng, ngày 6/5/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-UBND phê duyệt Đề án định hướng thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cốt lõi đưa Phú Thọ trở thành trung tâm tiếp nhận FDI công nghệ cao, công nghiệp xanh và dịch vụ công nghệ của vùng Tây Bắc và vành đai phía Tây Thủ đô.

Tỉnh kiên quyết không thu hút các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) lấy yếu tố môi trường làm trọng tâm, ưu tiên đầu tư các KCN xanh, hướng tới thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và hạn chế rác thải nhựa. Dòng vốn “luồng xanh” được ưu tiên cho các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Nhằm kiến tạo hạ tầng KCN sinh thái, thông minh, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung quy hoạch lại hệ thống hạ tầng với yếu tố môi trường làm trọng tâm. Các mô hình KCN mới trên địa bàn tỉnh được đầu tư theo tiêu chuẩn xanh, thông minh, thân thiện với môi trường. Tỉnh chú trọng hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế rác thải nhựa. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đồng bộ vào hệ thống xử lý nước thải, khí thải, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng xanh - sạch - bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh doanh nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 vươn lên nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), coi đây là thước đo chất lượng tăng trưởng và môi trường kinh doanh bền vững. Đồng thời, xác lập mục tiêu chiến lược đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2045, hướng tới xây dựng địa phương trở thành “lá phổi xanh" bền vững của vùng Thủ đô. Theo đó, tỉnh chủ trương thực hiện đồng bộ các mục tiêu: Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 55%; năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng tiêu thụ năng lượng; hơn 80% KCN chuyển đổi sang mô hình sinh thái - công nghệ cao; 60% phương tiện giao thông công cộng không phát thải và khoảng 70% diện tích sản xuất nông nghiệp áp dụng mô hình tuần hoàn, carbon thấp. 6 trụ cột hành động được xác định, bao trùm các lĩnh vực then chốt từ bảo tồn, mở rộng rừng; chuyển đổi công nghiệp; phát triển năng lượng sạch; nông nghiệp sinh thái đến giao thông xanh và đô thị bền vững.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, phát triển công nghiệp xanh là “chìa khóa” để Phú Thọ thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới. Không chỉ phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại, mà còn tạo môi trường đầu tư bền vững, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong các khâu, từ giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đến hỗ trợ vận hành nhằm xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến của những dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Để đón các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, dịch vụ khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn.

Việc khai thác lợi thế địa lý, hạ tầng giao thông kết nối vùng, chính sách cởi mở, linh hoạt đã mở ra cơ hội để tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp xanh của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới nền kinh tế đa ngành, đa trụ cột, nhưng vẫn kiên định lấy công nghiệp xanh làm nền tảng phát triển. Các KCN, cụm công nghiệp có sự chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”. Nhiều KCN thế hệ mới định hướng theo mô hình KCN xanh, như Sơn Lôi, Phúc Yên, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện 2, Sông Lô 2...

Ngọc Lam