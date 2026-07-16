Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 16/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm hương sữa Gạo Ơi ST25 túi 5kg

99.000 đồng/túi

2

Rau muống nước túi 400g

5.000 đồng/túi

3

Bắp Mỹ (ngô Mỹ)

10.000 đồng/bắp

4

Hành tây

17.500 đồng/500g

5

Nấm linh chi nâu nội địa Trung gói 150g

19.000 đồng/gói

6

Chân giò heo

99.000 đồng/kg

7

Nạm bò

220.500 đồng/kg

8

Thịt ốc bươu làm sạch

14.400 đồng/khay 200g

9

Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1 lít

52.000 đồng/chai

10

Nước mắm cá cơm than Knorr 15 độ đạm chai 242ml

15.000 đồng/chai

11

Tương đen chai dẹp Ông Chà Và 300g

14.000 đồng/chai

12

Kem đánh răng Sensodyne Multi Care bảo vệ toàn diện 100g

74.500 đồng/tuýp

13

Sữa tắm serum Dove Pro-Ceramide Radiance sáng da rạng rỡ hoa Sakura & muối hồng 500g

139.000 đồng/chai

14

Smoothie tẩy tế bào da chết Dove Pomegranate Fragrance hương lựu đỏ 280g

145.000 đồng/hộp

15

Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà 750ml

152.000 đồng/chai

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;16/7/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nấm linh chi Rau muống Nước mắm Hàng hóa Bảo vệ Dầu ăn Tế bào đánh răng
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