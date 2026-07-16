Chú trọng phát triển hạ tầng thương mại nông thôn

Những năm gần đây, cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đầu tư, nâng cấp chợ truyền thống, phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương, tiêu dùng của người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Hệ thống các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích tại khu vực nông thôn góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân, từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại nông thôn.

Hiện toàn tỉnh có 371 chợ, phân bố tại146 xã, phường. Công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống chợ được phân cấp cho UBND các xã, phường và thực hiện theo Nghị định số 60/2025/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ cùng Quyết định số 68 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thiện cơ chế quản lý đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, từng bước đưa hoạt động kinh doanh tại các chợ đi vào nền nếp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã chủ động lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ truyền thống. Song song với đó, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn, cửa hàng chuyên doanh... Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới thương mại đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân.

Sự phát triển của hạ tầng thương mại xuất gắn liền với nhu cầu thực tiễn của người dân. Hiện, trên 80% dân số của tỉnh sinh sống ở khu vực nông thôn. Thu nhập và mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn từng bước được thu hẹp, kéo theo nhu cầu tiêu dùng không chỉ tăng về số lượng mà còn cao hơn về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và các dịch vụ đi kèm. Đây là dư địa lớn để thị trường bán lẻ nông thôn tiếp tục phát triển.

Nếu trước đây hoạt động mua bán chủ yếu tập trung tại các chợ truyền thống thì hiện nay, tại trung tâm các xã, cụm xã đã xuất hiện ngày càng nhiều cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ theo chuỗi và cửa hàng chuyên doanh do doanh nghiệp, tư nhân đầu tư. Không chỉ đa dạng về hàng hóa, các cơ sở kinh doanh còn chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, thanh toán, tổ chức các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên môi trường mua sắm thuận tiện, văn minh.

Cửa hàng tạp hóa Tâm Đức tại thôn Xóm Giữa, xã Tiên Lương là một ví dụ điển hình. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng đạt doanh thu trên 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Quang Vinh, đại diện hộ kinh doanh cho biết, từ khi đi vào hoạt động, cửa hàng luôn ưu tiên kinh doanh các mặt hàng thiết yếu có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng, thương hiệu cùng chính sách bảo hành, hậu mãi. Nhờ đó, dù hoạt động tại khu vực nông thôn nhưng lượng khách hàng và doanh thu luôn duy trì ổn định. Thực tế này cho thấy xu hướng tiêu dùng ở nông thôn đang có nhiều thay đổi, người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm thay vì chỉ chú trọng giá cả như trước.

Có thể thấy, hạ tầng thương mại không chỉ là nơi lưu thông hàng hóa mà còn là mắt xích quan trọng kết nối sản xuất với thị trường. Khi hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nông sản, hàng hóa địa phương được tiêu thụ nhanh hơn, giảm chi phí lưu thông, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận hàng hóa chất lượng cho người dân. Đây cũng là yếu tố góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Trọng tâm là nâng cấp các chợ trung tâm khu vực đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng mới và cải tạo các chợ tại khu vực nông thôn, miền núi; đồng thời chuyển đổi công năng hoặc xóa bỏ những chợ hoạt động kém hiệu quả, không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ theo hướng chuyên nghiệp; bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo vệ quyền lợi của tiểu thương và người tiêu dùng. Việc lựa chọn, phát triển các chợ đêm gắn với định hướng phát triển du lịch cũng được nghiên cứu triển khai phù hợp, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy kinh tế ban đêm và nâng cao sức hấp dẫn của địa phương.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống chợ truyền thống, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện ích và các điểm bán lẻ tổng hợp tại khu vực nông thôn, từng bước hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa rộng khắp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương.

Lệ Oanh