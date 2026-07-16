Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên: Kiến tạo môi trường làm việc an toàn

Từ một doanh nghiệp từng đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, công nghệ lạc hậu và doanh thu thấp, Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên đã vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất giày thể thao xuất khẩu với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thành công ấy không chỉ đến từ chiến lược đầu tư công nghệ mà còn được xây dựng trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, coi an toàn lao động và sức khỏe của hàng nghìn công nhân là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững.

Xây dựng nhà xưởng an toàn, hiện đại

Giữa những ngày hè nắng nóng, bước vào phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, điều dễ nhận thấy không phải là tiếng máy móc ồn ào hay mùi keo công nghiệp đặc trưng của ngành da giày mà là không gian sản xuất sạch sẽ, quy củ và thông thoáng. Hệ thống thông gió áp suất âm kết hợp điều hòa làm mát được vận hành liên tục, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện làm việc cho người lao động.

Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Để có môi trường làm việc như hiện nay, Ban lãnh đạo công ty đã mạnh dạn đổi mới tư duy quản trị, tập trung đầu tư công nghệ, từng bước thay thế các dây chuyền cũ bằng thiết bị hiện đại nhập khẩu và tự động hóa nhiều công đoạn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Tại các vị trí phát sinh bụi hoặc hóa chất, hệ thống hút cục bộ được lắp đặt ngay tại nguồn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường làm việc.

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân xưởng may chia sẻ: "Trước đây, điều khiến chúng tôi lo nhất là mùi keo và bụi vải bám vào quần áo sau mỗi ca làm việc. Nay, nhà xưởng sạch sẽ hơn, máy móc có đầy đủ thiết bị bảo vệ nên ai cũng yên tâm làm việc, năng suất cũng cao hơn".

Đến nay, Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên có 2 nhà máy tại Phú Thọ với gần 2.700 công nhân, chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước châu Á. Doanh nghiệp là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như ON RUNNING, GEOX, MERRELL, HELLY HANSEN, VIVOBAREFOOT...

Công ty sở hữu 6 dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất từ 2 - 2,5 triệu đôi giày mỗi năm, đáp ứng các đơn hàng chất lượng cao. Cùng với đó là hàng loạt thiết bị tiên tiến như máy cắt tự động, máy in tự động, máy may điện tử, hệ thống kiểm tra nguyên liệu đầu vào, máy dò kim loại và thiết bị kiểm tra độ co giãn vật liệu. Tổng giá trị đầu tư cho hệ thống công nghệ vượt 2 triệu USD, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước số hóa công tác quản lý sản xuất.

Giữ vững "lá chắn" an toàn trong sản xuất

Tại Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, công tác an toàn, vệ sinh lao động được xác định là một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Công ty xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động đạt chuẩn, đồng thời kiểm định định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Điểm nổi bật là mạng lưới an toàn, vệ sinh viên được duy trì tại tất cả các tổ, đội sản xuất. Sau khi được đào tạo bài bản, các an toàn, vệ sinh viên thường xuyên kiểm tra hiện trường, nhắc nhở người lao động chấp hành quy định về an toàn; kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ tiềm ẩn như dây điện hở, lối thoát hiểm bị che khuất hay việc sử dụng chưa đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân.

Hằng năm, công ty phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động. Nhờ chủ động phòng ngừa, nhiều năm liên tiếp doanh nghiệp không để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định và duy trì chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Công ty phát sữa cho toàn thể người lao động trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua.

Không chỉ chú trọng an toàn lao động, Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên còn quan tâm toàn diện đến sức khỏe và đời sống của người lao động. Theo ông Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Công đoàn công ty, hằng năm, gần 2.700 công nhân đều được khám sức khỏe định kỳ kết hợp tầm soát bệnh nghề nghiệp. Những trường hợp sức khỏe không bảo đảm hoặc làm việc ở vị trí nặng nhọc được bố trí công việc phù hợp. Trong đợt nắng nóng cao điểm mùa hè năm 2026, Công đoàn công ty triển khai chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, bổ sung khẩu phần dinh dưỡng, nước uống và vitamin cho công nhân trực tiếp trên dây chuyền sản xuất.

Cùng với đó, công ty có nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần như chương trình “Hát cho công nhân nghe – Nghe công nhân hát”; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Những chính sách chăm lo thiết thực góp phần tạo môi trường làm việc gắn kết, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Thu nhập bình quân của công nhân hiện đạt trên 7,2 triệu đồng/người/tháng.

An toàn lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý trong sản xuất mà còn là thước đo trách nhiệm và tầm nhìn của doanh nghiệp đối với người lao động. Với Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, những khoản đầu tư cho công nghệ, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống công nhân không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất lao động mà còn là lựa chọn chiến lược để tạo nguồn nhân lực ổn định, gắn bó. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

Hương Giang