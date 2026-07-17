Giá vàng hôm nay (17-7): Vàng trong nước, vàng thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay (17-7): Giá vàng miếng một số thương hiệu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, bán ra ở mức hơn 148 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng giảm về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ cùng giảm giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng DOJI bình ổn giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 17-7 như sau: Vàng miếng Sáng 16-7 Sáng 17-7 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 145,5 148,5 145,2 148,2 -300 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 145,2 148,2 -300 -300 DOJI 145,5 148,5 145,5 148,5 - - PNJ 145,5 148,5 145,2 148,2 -300 -300 Phú Quý 145,5 148,5 145,2 148,2 -300 -300

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm hoặc bình ổn ở một số thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 143,7 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn tròn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI cũng đi ngang so với sáng qua, giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua, giao dịch ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (17-7): Vàng trong nước, vàng thế giới cùng giảm. Ảnh minh họa: Hải Minh

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 3.976 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng thế giới hôm nay đã giảm về dưới ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce khi chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ - động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế - vẫn duy trì ở mức tương đối tích cực.

Theo số liệu mà Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 6 tăng 0,2%, đúng với kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 8.000 đơn, xuống còn 208.000 đơn - mức thấp nhất trong vòng 10 tuần và thấp hơn dự báo trước đó (khoảng 218.000 đơn).

Những số liệu này khiến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên cân bằng hơn. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29-7 tới, nhưng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại quanh ngưỡng 4,57%, lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,16%, trong khi chỉ số Dollar Index (DXY) nhích lên khoảng 100,54 điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi xu hướng lạm phát hạ nhiệt, song đà tăng vẫn bị kìm hãm bởi sức tiêu dùng bền bỉ của người dân Mỹ, số lượng lao động mất việc ở mức thấp và lợi suất trái phiếu duy trì cao.

Trong khi đó, tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz, theo các chuyên gia, sẽ mang tính hai chiều. Một mặt, rủi ro địa chính trị thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi những tín hiệu tiếp theo về kỳ vọng lãi suất của Fed sau các số liệu doanh số bán lẻ và thị trường lao động, các phát biểu của quan chức Fed cũng như mọi diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, nếu lợi suất trái phiếu giảm bền vững, giá vàng sẽ có cơ hội rõ ràng hơn để phục hồi lên vùng kháng cự 4.070 – 4.103 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường sẽ tập trung đánh giá liệu áp lực lạm phát từ năng lượng có đủ sức bù đắp xu hướng giảm của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 hay không.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,142 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,208 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,827 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,861 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,829 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,874 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,467 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,473 triệu đồng/ounce (bán ra).

Theo qdnd.vn