Sôi nổi Tháng tri ân ở xã vùng cao Mai Hạ

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Những ngày này, cùng với các địa phương trên cả nước, cấp ủy, chính quyền xã Mai Hạ sôi nổi triển khai chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Các tổ chức chính trị - xã hội xã Mai Hạ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết.
Với lực lượng đoàn viên, thanh niên xã vùng cao Mai Hạ, tháng 7 hàng năm là đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm; là dịp phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” được phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như đồng loạt ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, tu sửa phần mộ tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Một số chi đoàn còn huy động đoàn viên, thanh niên trực tiếp xuống đồng cấy lúa vụ mùa giúp gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện như: Thăm hỏi, tặng quà động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; hỗ trợ các gia đình chính sách làm hồ sơ chế độ, thu thập thông tin hoặc đính thông tin ADN liệt sĩ tại địa phương; phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc cho các đối tượng chính sách; tổ chức “Bữa cơm tri ân” và hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa; gặp mặt các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đoàn viên, thanh niên xã Mai Hạ phối hợp cùng đội thanh niên tình nguyện các trường đại học giúp đỡ hộ chính sách cấy lúa vụ mùa.
Đồng chí Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã khẳng định: Tri ân không chỉ dừng lại ở những lời nói, nghi lễ mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong dịp này, địa phương đã triển khai kế hoạch tặng quà, thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tổ chức gặp mặt thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về việc giải quyết các chế độ, chính sách với người có công. Các chương trình, hoạt động không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay mà còn góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Bùi Minh
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