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Thời tiết ngày 19/7: Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt

Dự báo, ngày 19/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời tiết ngày 19/7: Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt

Khu vực Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 19/7, bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao hơn 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, riêng đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C; vùng núi 24-26 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng đồng bằng 33-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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