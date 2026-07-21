Thời tiết ngày 21/7: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Dự báo, ngày 21/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dự báo khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 21/7, khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 30-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C, phía nam có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, phía nam có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía nam 33-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo nhandan.vn