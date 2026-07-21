Thái Hòa ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21/7, Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa đã phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tổ chức ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Các đại biểu và lực lượng tham gia dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi triển khai các phần việc.

Trước khi triển khai phần việc, các đại biểu và lực lượng tham gia đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, các lực lượng tham gia phát quang bụi cỏ, quét dọn khuôn viên, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang các phần mộ và khu vực đài tưởng niệm, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm.

Các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các phần mộ liệt sĩ.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác chăm sóc, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Trần Tỉnh