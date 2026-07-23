Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp ngoài biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và dự kiến tiếp tục mạnh lên thành bão, có khả năng tiến vào Biển Đông trong những ngày tới.

(Ảnh: Nguồn Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đến 7 giờ ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, đến 7 giờ ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do tác động của bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ở khu vực phía Đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí áp thấp lúc chiều 21/7 ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc-135 độ kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200 km về phía Đông.

Dự báo khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khoảng ngày 24-25/7 có khả năng mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 70%).

Dự báo, bão có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7 với xác suất khoảng 60-70%.

Theo TTXVN