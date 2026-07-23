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Phát cháo, sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Ngày 23/7, Nhóm thiện nguyện Hải Triều Âm, chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành) tổ chức phát cháo, sữa miễn phí cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phát cháo, sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèoNhóm thiện nguyện Hải Triều Âm, chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành) phát cháo miễn phí cho người bệnh.

Mỗi tuần, nhóm chuẩn bị khoảng 1.000 suất cháo và sữa. Tất cả nguyên liệu đều do các thành viên tự đóng góp kinh phí, trực tiếp lựa chọn, chế biến và nấu nướng.

Phát cháo, sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèoMỗi người một việc, ai nấy cũng vui vì hoạt động thiện nguyện của mình.

Cháo được nấu từ hạt sen, bí đỏ, đỗ, cà rốt, nấm tươi cùng ruốc nấm, bảo đảm dinh dưỡng và phù hợp với sức khỏe người bệnh.

Không chỉ mang đến bữa ăn ấm lòng, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các bệnh nhân yên tâm điều trị.

Phát cháo, sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèoHoạt động này được nhóm thiện nguyện duy trì thường xuyên vào thứ Năm hàng tuần.

Chương trình được Nhóm thiện nguyện Hải Triều Âm duy trì thường xuyên, trở thành điểm hẹn nhân ái mỗi sáng thứ Năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh nhân nghèo Bệnh viện đa khoa tỉnh Sữa miễn phí Điều trị Chùa hoạt động thiện nguyện Chương trình nhóm Dinh dưỡng
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