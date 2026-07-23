Cựu chiến binh xã Thái Hòa nêu gương sáng

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Thái Hòa đã khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, hội viên CCB trong xã nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Với tổng số gần 1.700 hội viên, Hội CCB xã Thái Hòa xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên cũng như tham gia công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm. Hội CCB xã đã thành lập 29 tổ “tuyên truyền, dân vận, hòa giải” với 87 cán bộ hội, hội viên tham gia.

Đồng thời, tích cực cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho Nhân dân về các vấn đề liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân chuyển đến các cấp chính quyền xem xét giải quyết. Hội cũng đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mô hình trồng cây ba kích và cát sâm của hội viên Lại Hữu Trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội viên CCB còn tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, xây dựng thôn và gia đình văn hóa, giữ vững mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Hiện nay, các chi hội cơ sở duy trì 29 tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường và hoạt động của câu lạc bộ (CLB) tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh. Hội CCB xã đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng rà soát ao, hồ, đầm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước báo cáo Hội CCB tỉnh và UBND xã. Thống kê vật tư, trang bị cứu đuối nước tại các tổ canh trực trong xã phục vụ công tác canh trực phòng, chống đuối nước trẻ em.

Để giúp hội viên nêu cao ý trí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, hàng năm, Hội đã vận động hội viên đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua phát triển kinh tế. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Nhằm tập hợp, đoàn kết các CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi trong một tổ chức tự nguyện, hoạt động chặt chẽ, Hội CCB xã đã thành lập CLB CCB, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, liên kết sản xuất, kinh doanh; đồng thời giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho con em CCB ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

CLB hiện có 45 đồng chí là hội viên CCB, cựu quân nhân có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi được tổ chức thành 3 tổ. Ngay sau khi ra mắt, CLB đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước với chủ đề: “CCB, cựu quân nhân đoàn kết, sáng tạo, chung sức giúp nhau làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. CLB phấn đấu thu hút từ 40-50 hội viên tham gia; 100% thành viên được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP; hàng năm có từ 1-2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, các sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số.

Không chỉ tiên phong làm giàu bằng việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các cấp Hội CCB còn thường xuyên tham gia những hoạt động nghĩa tình nhằm giúp đỡ những gia đình CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thu Hà