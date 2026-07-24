Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, dự kiến đêm nay vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul. Dự báo, từ đêm nay đến sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 8 giờ sáng 24/7/2026. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (23/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul.

Hồi 7 giờ sáng nay (24/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 210km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo đêm nay đến sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay, sau đó bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7 và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Noul có thể đạt mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến ngày 27/7, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, từ sáng 24 đến ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 200mm, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.

Theo nhandan.vn