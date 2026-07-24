Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 tổ chức thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Việt Trì.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 và lãnh đạo phường Việt Trì thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Văn Định tại tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Việt Trì.

Tại các gia đình, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là dịp để mỗi cán bộ ngành Ngân hàng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 và lãnh đạo phường Việt Trì thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Đào Văn Ích - thân nhân liệt sĩ tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Việt Trì.

Trước đó, tối 23/7, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Việt Trì và Vietcombank Phú Thọ đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trưng Vương, phường Việt Trì.

Thông qua buổi lễ giúp mỗi cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng ôn lại truyền thống cách mạng, phấn đấu học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc.

P.V