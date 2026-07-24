Nhiều trường học tổ chức hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) tổ chức các hoạt động ý nghĩa tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Bằng những việc làm thiết thực như vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc cảnh quan và dành phút mặc niệm trang nghiêm, thầy và trò nhà trường đã bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vũ Duệ thăm hỏi, động viên thân nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên là thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Cùng hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống, Trường THCS Vũ Duệ (xã Lâm Thao) triển khai chuỗi hoạt động tri ân với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, đội viên và học sinh. Đoàn Thanh niên và Liên đội đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Nhà trường ra quân dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên khu tưởng niệm, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm; thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên là thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Đồng thời, Ban Giám hiệu phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Việt Trì (phường Việt Trì) đã tổ chức chương trình Gặp mặt và thăm hỏi thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ. Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường cùng nhìn lại lịch sử hào hùng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn là hình thức giáo dục truyền thống hiệu quả, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hiền Mai