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Công ty Điện lực Phú Thọ gắn biển công trình chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), ngày 24/7, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức lễ gắn biển công trình “Xây dựng đường dây 35 kV lộ 373 Trạm 110 kV Khu công nghiệp Khai Quang".

Công ty Điện lực Phú Thọ gắn biển công trình chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt NamCác đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, gắn biển công trình.

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết lưới điện 35kV giữa Trạm 110 kV Khu công nghiệp Khai Quang và Trạm 110 kV Vĩnh Yên, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1 và hướng tới N-2 trong những năm tới.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2025, đóng điện vào tháng 4/2026 và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 6/2026 sau hơn 6 tháng thi công.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư cao, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đối với công trình “Xây dựng đường dây 35kV lộ 373 Trạm 110kV Khu công nghiệp Khai Quang”. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân và các đơn vị thi công trong việc hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Thủy - Lưu Trường


Thu Thủy - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Công ty Điện lực Phú Thọ Khu công nghiệp Phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ Tăng trưởng kinh tế Cấp điện công trình chào mừng Thu hút đầu tư công trình xây dựng
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