Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, đoàn công tác của Cụm thi đua số 6 - Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm; đồng thời trao tặng quà và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện đoàn công tác của Cụm thi đua số 6 - Bộ Khoa học và Công nghệ trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, trao đổi một số nội dung về công tác chuyên môn và hoạt động thi đua của Cụm.

Trần Tuấn