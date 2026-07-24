Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2026”

Ngày 24/7, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” tỉnh Phú Thọ năm 2026 với sự tham gia của gần 50 thí sinh thuộc 6 đội thi đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đội thi.

Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa; thi kiến thức pháp luật và kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; thao tác thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý sự cố, phối hợp ứng cứu tại chỗ và sử dụng các trang thiết bị bảo vệ an toàn lao động.

Phần thi chào hỏi được sân khấu hóa thành các tiểu phẩm, tình huống, mang đến các thông điệp ý nghĩa về đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến những phần thi sôi nổi với những kiến thức bổ ích và thông điệp ý nghĩa về công tác bảo đảm an toàn lao động trong doanh nghiệp.

Các đoàn viên công đoàn, khán giả theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, phòng, chống cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Lê Hoàng