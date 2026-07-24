Hội Nhà báo tỉnh tri ân các nhà báo thương binh, liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Quế, xã Tam Sơn.

Các đại biểu thành kính dâng hương các liệt sĩ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh thắp hương mộ Nhà báo, nhà thơ, liệt sĩ Hoàng Lộc.

Đây là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ, trong đó có Nhà báo, nhà thơ, liệt sĩ Hoàng Lộc, sinh năm 1922 tại Hải Phòng. Ông là cây bút nổi tiếng từ những năm đầu sau Cách mạng Tháng 8/1945 với nhiều tác phẩm, tin tức chiến trường tiêu biểu như thiên phóng sự “Chặt gọng kìm đường số 4” và bài thơ “Viếng bạn” khi theo đơn vị bộ đội chiến đấu trên đường số 4, Chiến dịch Thu Đông năm 1947.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng quà cho Nhà báo, thương binh Nguyễn Nam Trang.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng quà cho Nhà báo, thương binh Vũ Quang Đồng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh thắp hương tưởng nhớ Nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Nhà báo, thương binh Nguyễn Nam Trang, phường Vĩnh Phúc, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Nhà báo, thương binh Vũ Quang Đồng, phường Vĩnh Phúc, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc (cũ); thân nhân Nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc, phường Phúc Yên, nguyên phóng viên Báo Sự thật.

Những hoạt động này thể sự tri ân sâu sắc của Hội Nhà báo tỉnh đối với những nhà báo đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp báo chí cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục đạo lý, bồi đắp lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong đội ngũ người làm báo.

Thu Hoài - Đức Thiện