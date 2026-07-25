Viết tiếp hành trình tri ân

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thời gian qua, tuổi trẻ Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Mỗi hoạt động là sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu cán bộ, ĐVTN tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Những ngày tháng Bảy, đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh đã có hành tri ân, dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tháng Bảy được chúng tôi xác định là “Tháng tri ân” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được đồng loạt tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Hành trình đến với địa chỉ đỏ là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Phú Thọ đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Phú Thọ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Đoàn thanh niên xã Vân Bán ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.

Từ những ngày đầu tháng Bảy, các cơ sở đoàn đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng về gia đình các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công trên địa bàn tỉnh. Mỗi hành động tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của thế hệ trẻ gửi tới các thế hệ cha anh đi trước.

Tại xã Vân Bán, Đoàn thanh niên đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ hưởng ứng ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia quét dọn, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, lau chùi, làm sạch các phần mộ liệt sĩ và khuôn viên nghĩa trang.

Dưới cái nóng oi ả của mùa hè, từng ĐVTN cần mẫn với công việc tri ân thầm lặng, tay cầm khăn sạch nhẹ nhàng lau từng phần mộ. Mỗi người đều đặt vào đó sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc với những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn thanh niên - Hội LHTN các xã Dũng Tiến, Kim Bôi, Hợp Kim, Mường Động và Nật Sơn phối hợp tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2026” tại Di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi ngày 19/9/1964.

Điểm nhấn trong Tháng tri ân năm 2026 của Đoàn xã Cao Dương là hoạt động tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình ông Lê Phương Tuyến, thôn Tân Thành, thân nhân hiện đang thờ cúng liệt sĩ. Cán bộ, ĐVTN đã phối hợp cùng lực lượng Công an xã chuẩn bị nguyên liệu, chế biến các món ăn, dọn dẹp nhà cửa và cùng gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm, nghĩa tình.

Bữa cơm không chỉ là dịp để sẻ chia, động viên gia đình mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm lo và tri ân các gia đình người có công.

Đoàn thanh niên xã Tam Sơn phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sông Lô trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã.

Tham gia chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ do Trường Đại học Hùng Vương tổ chức, cán bộ, ĐVTN nhà trường đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ (thành phố Việt Trì cũ).

Đến thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1916) ở Tổ dân phố San Mai, phường Vân Phú do nhà trường phụng dưỡng suốt đời từ năm 2015 và thăm, tặng quà và động viên các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, cán bộ, ĐVTN đã có dịp được trò chuyện, chia sẻ, thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn trường cho biết: “Chúng tôi rất xúc động khi được tham gia vào chuỗi các hoạt động ý nghĩa trong những ngày tháng Bảy do nhà trường tổ chức. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”.

Đoàn thanh niên phường Âu Cơ tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dục.

Những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ toàn tỉnh tuy giản dị nhưng được triển khai bền bỉ, thiết thực không chỉ góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, đồng hành cùng các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trong cuộc sống mà còn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Thông qua đó, tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thu Hà