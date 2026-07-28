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Thời tiết ngày 28/7: Mưa dông bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

Dự báo, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng xảy ra mưa cường suất lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều địa phương. Trung Bộ giảm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thời tiết ngày 28/7: Mưa dông bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Trong khi đó, từ tối 27/7 đến hết ngày 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi vượt 150mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trung Bộ bớt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Dự báo, từ ngày mai (29/7), mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần. Trong khi đó, đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi vượt 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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