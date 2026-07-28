Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026)

Xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên số

Xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên số là quá trình phát triển lực lượng lao động cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ năng số và bản lĩnh chính trị. Một trong ba khâu đột phá được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Những giải pháp, những phong trào thi đua được LĐLĐ tỉnh triển khai trong thời gian qua chính là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc mỗi công nhân, người lao động nhận thức rõ vai trò, vị thế, trách nhiệm và hành động một cách chủ động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Gian hàng trưng bày sản phẩm, sáng kiến tỉnh Phú Thọ tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát huy vai trò giai cấp công nhân

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân năm nay không chỉ là sự đổi mới trong hoạt động của tổ chức công đoàn mà còn thể hiện kỳ vọng về vai trò tiên phong, sáng tạo của công nhân trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Đồng thời, khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần làm chủ khoa học công nghệ và ý chí cống hiến của người lao động, tăng cường sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Tháng Công nhân cũng là dịp để thúc đẩy công nhân, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận các xu hướng lao động hiện đại, thích ứng với bối cảnh hội nhập, chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đó, vừa qua, Công đoàn phường Hòa Bình đã tổ chức ra mắt mô hình “Tủ sách điện tử công đoàn phường Hòa Bình” nhằm tạo một không gian đọc, tra cứu, học tập trên nền tảng số, giúp cán bộ, đoàn viên và người lao động dễ dàng tiếp cận tài liệu ở mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối internet. “Tủ sách điện tử Công đoàn” không chỉ góp phần đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, mà còn từng bước hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và đời sống tinh thần cho đoàn viên. Thông qua “Tủ sách điện tử Công đoàn” tổ chức công đoàn phát huy vai trò đồng hành cùng đoàn viên trong học tập suốt đời, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ và khai thác tài liệu. Đồng thời, đây cũng là một nội dung thiết thực góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Tại Công ty Điện lực Phú Thọ, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh luôn được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Thời gian qua, các đơn vị đã tập trung ứng dụng các thiết bị khoa học mới, phương tiện, công cụ dụng cụ hiện đại để giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Đẩy mạnh công tác sửa chữa, thi công hotline trên lưới điện giảm thời gian mất điện của khách hàng. Nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất của đơn vị, góp phần hợp lý hóa sản xuất, giảm chi phí vật tư, nhân công, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công việc, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

Bước vào kỷ nguyên mới

Toàn tỉnh hiện có hơn 330 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động, bằng bàn tay, khối óc và tinh thần lao động hăng say, đội ngũ công nhân, lao động của tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, có tác phong lao động công nghiệp; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Trong các nhà máy hiện đại, người công nhân hôm nay không chỉ vận hành máy móc mà còn là người trực tiếp đưa ra những sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, đi đầu trong phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất. Các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động có sự kết hợp hài hòa giữa phong trào thi đua chung với phong trào theo từng ngành nghề, lĩnh vực công tác, xây dựng công trình sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phong cách làm việc khoa học.

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, mỗi công nhân đã tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy của người làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới vào công việc của mình; tích cực tham gia làm việc nhóm để phát triển kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề; chủ động đưa ra các sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc; rèn luyện khả năng tư duy độc lập. Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 3.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động được công nhận ứng dụng trong thực tiễn với giá trị làm lợi 40 tỷ đồng. Có 57 sản phẩm, công trình sản phẩm được nghiệm thu, công nhận gắn biển với giá trị làm lợi 572 triệu đồng; 10 sáng kiến, giải pháp đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng “Bằng lao động sáng tạo”; 26 sáng kiến, giải pháp của công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026”.

Trong cách mạng số, phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đội ngũ công nhân lao động đã chủ động, tự giác học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt hơn. Tổ chức công đoàn với vai trò là nơi đoàn kết, tập hợp người lao động thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới và ý chí vươn lên của công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đủ năng lực tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thu Hà