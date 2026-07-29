Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sở Khoa học và Công nghệ vừa phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cuộc thi dành cho đông đảo các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh. Thí sinh tham gia theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin của cuộc thi tại địa chỉ: thitructuyennq57.phutho.gov.vn. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 10/8 đến hết ngày 6/9/2026, gồm 2 đợt thi. Mỗi đợt có 30 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng toàn bộ nội dung.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW; nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trong tháng 10/2026, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Duy Thành