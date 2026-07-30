Xây dựng “lá chắn” bảo vệ trẻ em

Kỳ nghỉ Hè là khoảng thời gian trẻ em mong đợi để được vui chơi, khám phá sau một năm học tập. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, tai nạn thương tích, nhất là đuối nước và các hình thức xâm hại đối với trẻ. Đứng trước thực tế đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường và gia đình đã vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm dựng xây “lá chắn”, giúp trẻ em có một mùa Hè an toàn, bổ ích.

Phường Tân Hòa tổ chức Trại hè thanh thiếu nhi năm 2026 với nhiều hoạt động bổ ích.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những vụ việc thương tâm liên quan đến trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Nỗi đau từ vụ việc đuối nước tại Sông Lô ngày 18/5/2026 cướp đi sinh mạng của 5 trẻ em đã để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi, gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý, giám sát trẻ. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 21/5/2026 về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phòng, chống đuối nước, gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các đơn vị, xã, phường trong công tác bảo vệ trẻ em.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, công tác tuyên truyền trực tiếp vẫn là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức. Tại Trường THCS Hữu Nghị, Ban Thường vụ Đoàn phường Hòa Bình đã phối hợp cùng Hội LHPN, Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, cũng như kỹ năng phòng chống ma túy và tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho hàng trăm học sinh trên địa bàn phường. Tham gia chương trình, em Nguyễn Minh Anh chia sẻ: Những buổi sinh hoạt ngoại khóa không chỉ cung cấp kiến thức thiết thực mà còn giúp chúng em cảm thấy kỳ nghỉ Hè trở nên ý nghĩa và bổ ích hơn.

Trao đổi về nội dung của chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đoàn phường Hòa Bình nhấn mạnh: Chương trình tập trung trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, đồng thời nâng cao cảnh giác trước tội phạm ma túy và lừa đảo trên không gian mạng. Giúp các em nhận diện rủi ro để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn trong dịp Hè. Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp về một kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh, khẳng định trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc chung tay chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai ngay tại địa bàn dân cư.

Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Không dừng lại ở hoạt động phong trào, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc quản lý học sinh trong dịp Hè. Các nhà trường được yêu cầu tổ chức cho học sinh ký cam kết không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn đi cùng, đồng thời đẩy mạnh phong trào phổ cập bơi an toàn. Những quy định này thể hiện nỗ lực sát sao nhằm triệt tiêu các “bẫy tử thần” và giảm thiểu tối đa rủi ro cho trẻ. Bên cạnh đuối nước, công tác bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại cũng được đặc biệt chú trọng. Tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ của các sở, ban, ngành trong việc phối hợp liên ngành, xây dựng mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em, kịp thời can thiệp và hỗ trợ tâm lý cho trẻ khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, vai trò của gia đình được đề cao trong việc nêu gương, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng ứng xử, giúp trẻ có khả năng tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xấu.

Một điểm mới đáng chú ý trong công tác quản lý hiện nay là sự giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, yêu cầu các nhà trường không tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các môn thể thao mạo hiểm như dù lượn khi chưa được cấp phép hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện an toàn. Điều này cho thấy sự linh hoạt, bắt kịp với xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay, đảm bảo rằng mọi hoạt động của học sinh đều nằm trong tầm kiểm soát an toàn.

Để mùa Hè thực sự là “mùa vui”, không thể thiếu sự chung tay của toàn xã hội. Chính quyền cấp xã, phường được giao nhiệm vụ rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để gia cố, cắm biển cảnh báo. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, mỗi hành động thiết thực, từ những buổi tuyên truyền kỹ năng cho đến sự quản lý chặt chẽ của gia đình và nhà trường đều đang góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Hương Lan