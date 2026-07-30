Tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2026

Ngày 30/7, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Điện ảnh tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2026 cho cán bộ, viên chức Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của 80 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Điện ảnh tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm gồm: Nghiệp vụ cổ động trực quan với kỹ năng thiết kế, bố trí pa nô, áp phích, băng rôn và xây dựng các cụm cổ động; nghiệp vụ tuyên truyền lưu động, kỹ năng xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở; phương pháp duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và kỹ năng dàn dựng chương trình biểu diễn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở được cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú tại cơ sở.

Duy Thành - Trung Kiên