Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

Những năm qua, các cấp Hội CCB đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với nội dung, hình thức phong phú, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hoạt động ngoại khóa nói chuyện truyền thống được Hội CCB các cấp phối hợp thường xuyên với các trường học trên địa bàn.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết”, hằng năm, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hội cơ sở phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục, đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN, học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ. Vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của quê hương, các cấp hội xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, giao lưu hỏi đáp, thi tìm hiểu lịch sử, tham quan các “địa chỉ đỏ”.

Đồng chí Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là việc làm thường xuyên, các cấp hội trong tỉnh đã đẩy mạnh giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ, qua các buổi nói chuyện truyền thống, những ký ức chiến tranh không chỉ được nhắc lại để nhớ về quá khứ, mà còn để gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và ý thức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Mô hình "Ông kể cháu nghe" được Hội CCB xã Thổ Tang triển khai có hiệu quả.

Tại xã Thổ Tang, Hội CCB xã lan tỏa giá trị truyền thống qua mô hình “Ông kể cháu nghe”. Đồng chí Lê Văn Hồng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Thông qua những câu chuyện chân thực về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mô hình đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với quê hương, đất nước”.

Cùng với việc chăm lo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các cấp Hội CCB phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội CCB tỉnh hội phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và lễ “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; chăm sóc khuôn viên nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tổ chức chương trình hành trình về nguồn, thăm bảo tàng truyền thống, chiến khu cách mạng... Đồng thời vận động hội viên, đoàn viên, gia đình, người thân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thực hiện quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông...

Từ những hoạt động thiết thực và hiệu quả, công tác giáo dục truyền thống cách mạng của các cấp Hội CCB đã góp phần hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng sống đẹp, ý thức trách nhiệm cao với xã hội. Nhiều thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thu Hà