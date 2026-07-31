Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Thơ - ca tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

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Ngày 31/7, Câu lạc bộ Thơ - ca tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Câu lạc bộ Thơ - ca tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Câu lạc bộ (CLB) Thơ - ca tỉnh Phú Thọ có trên 1.280 hội viên, được thành lập ngày 30/9/2025, trên cơ sở hợp nhất CLB thơ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, CLB Thơ ca tỉnh Hòa Bình và CLB Thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, CLB đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các đơn vị cơ sở, tích cực bảo vệ quyền sáng tác, xuất bản và quảng bá thơ, ca của hội viên, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Hội đã xuất bản tập thơ “Đất Tổ”; tổ chức giao lưu thơ trong các CLB cơ sở với các đơn vị bạn; tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXIV với chủ đề “Trước biển lớn” thu hút nhiều hội viên tham gia.
Với khẩu hiệu “Hội viên CLB đồng hành cùng đất nước, kết nối tương lai, rèn đức, rèn tài, tác phẩm xuất sắc”, nhiệm kỳ tới, CLB Thơ - ca tỉnh Phú thọ tiếp tục kiện toàn bộ máy của CLB; tập trung tuyên truyền hội viên tích cực sáng tác, xuất bản được nhiều tác phẩm hay, có giá trị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Diệu Thu - Ngọc Nguyên
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