Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 16 giờ chiều nay 31/7

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 8565/CĐ-BNNMT ngày 31/7 về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Công điện số 8565/CĐ-BTNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo công điện, hồi 7 giờ ngày 31/7/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 100,08m, mực nước hạ lưu 13,50m, lưu lượng về hồ 3,935 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4,419 m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ- TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày 31/7/2026.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diến biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Minh Tự