Thời tiết ngày 1/8: Tây Bắc bộ và Thanh Hóa mưa to cục bộ

Theo dự báo, ngày và đêm 1/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa: Quốc Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước như sau: Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên biển ngày và đêm 1/8, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo dự báo ngày và đêm 01/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Riêng vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa trên 100 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ. Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo TTXVN