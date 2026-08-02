Khơi dậy sức trẻ Trường Đại học Hùng Vương

Không chỉ là lực lượng tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương còn khẳng định vai trò xung kích trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng. Khơi dậy sức trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường không ngừng được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn, tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trách nhiệm và phát huy tinh thần cống hiến.

Lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Hùng Vương thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động gần đây là các chương trình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ban Thường vụ Đoàn trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các liên chi đoàn, câu lạc bộ đồng loạt ra quân hưởng ứng “Chủ nhật xanh”, tổ chức vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước và các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh. Những hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực không chỉ góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, sinh viên.

Cùng với giáo dục truyền thống, Đoàn trường tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước bằng những mô hình phù hợp với thanh niên. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai thông qua các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và các nền tảng số thiết yếu. Việc phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên để đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để các phong trào được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Đoàn trường luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Phú Thọ; chủ động xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng và phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn. Cùng với đó, Đoàn trường thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đối thoại với sinh viên. Trong năm học 2025 - 2026, Đoàn trường đã tổ chức 9 cuộc đối thoại cấp khoa và một cuộc đối thoại cấp trường, tiếp nhận, giải đáp hơn 300 ý kiến của đoàn viên, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học tập dân chủ, thân thiện và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực như bảo vệ môi trường, “Chủ nhật xanh”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng... Cũng trong năm học, hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút hơn 4.500 lượt sinh viên tham gia vệ sinh khuôn viên, phòng học và cảnh quan nhà trường; hai đợt “Chủ nhật xanh” có khoảng 3.700 lượt đoàn viên hưởng ứng. Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” huy động hơn 1.000 đoàn viên tình nguyện, hỗ trợ trên 16.000 lượt thí sinh và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hùng Vương phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Song hành với các hoạt động tình nguyện, Đoàn trường đặc biệt quan tâm phát huy sức sáng tạo của sinh viên. Phong trào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai rộng khắp ở các liên chi đoàn. Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 153 đề tài nghiên cứu khoa học của 508 sinh viên tham gia; phát động 600 ý tưởng sáng tạo; nhiều công trình đoạt giải tại các cuộc thi cấp bộ và toàn quốc. Đoàn trường cũng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, kết nối việc làm, thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng cả về chất lượng và hiệu quả. Các chương trình rèn luyện đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Trong năm học vừa qua, Đoàn trường đã giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 200 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động hiệu quả, trở thành môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện.

Đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn Thanh niên trường cho biết: “Đoàn trường luôn xác định xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu tri thức, có đạo đức, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng là mục tiêu xuyên suốt. Thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy đoàn viên, sinh viên làm trung tâm; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường cũng như của địa phương”.

Sức trẻ Trường Đại học Hùng Vương không chỉ được khẳng định qua thành tích học tập, nghiên cứu khoa học mà còn được thể hiện bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng. Đó là nền tảng để công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, góp phần bồi dưỡng lớp sinh viên giàu tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước.

Anh Thơ