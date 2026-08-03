Thời tiết ngày 3/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa lớn cục bộ

Dự báo, ngày 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to trên 100mm. Trên biển, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mây, có lúc có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, cùng vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh các tình huống thời tiết nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn