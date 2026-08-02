Ngời sáng nghĩa tình đồng đội

Giữa những vùng quê đang đổi thay từng ngày của tỉnh Phú Thọ, hình ảnh những cựu chiến binh góp công làm đường, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế hay tham gia giữ gìn an ninh trật tự đã trở nên quen thuộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

CCB Bùi Văn Tường ở thôn 5, xã Yên Kỳ đón nhận những niềm vui trong ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"..., trong đó nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Không chỉ tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cựu chiến binh còn luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm.

Ở nhiều địa phương, những hội viên CCB chính là những người đầu tiên tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang khu dân cư. Tinh thần tiên phong ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần huy động nguồn lực từ Nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã hiến 319.060m2 đất, tự tháo dỡ 1.050m tường rào, đóng góp trên 5 tỷ đồng, gần 40 nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đóng góp mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của những người lính năm xưa.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hoạt động của Hội những năm gần đây là phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với quan điểm “không để đồng đội sống trong những căn nhà xuống cấp”, các cấp Hội đã chủ động xây dựng chỉ tiêu hằng năm, đồng thời huy động nguồn lực từ cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 755 căn nhà cho hội viên với tổng nguồn lực hơn 30,12 tỷ đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình CCB có nơi ở ổn định, thêm một hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Hàng vạn mô hình kinh tế của hội viên đã tạo việc làm cho gần 80.000 lao động là CCB, con em CCB và người dân địa phương. Nhiều hội viên không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hỗ trợ vốn, kỹ thuật, tạo việc làm cho đồng đội. Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì hiệu quả các mô hình CCB tự quản bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Song hành với phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp còn triển khai hiệu quả mô hình Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường tại khu dân cư; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hình ảnh người lính năm xưa tiếp tục tiên phong trong gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Góp sức trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Những ngày tháng Bảy, không khí tri ân lan tỏa trên khắp các địa phương của tỉnh. Từ các nghĩa trang liệt sĩ, nơi lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” vừa hoàn thành, ở đâu cũng có dấu ấn của những CCB với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình. Tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các cấp Hội CCB không chỉ góp phần tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ mà còn tiếp tục tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam ban hành Công văn số 354 về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội CCB tỉnh đã triển khai đồng bộ đến 148 xã, phường; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, thu thập thông tin về liệt sĩ, rà soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hỗ trợ lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với những người lính năm xưa, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với đồng đội.

Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Ba Mai Tiến Dũng chia sẻ: Hội viên trong xã đã tích cực đóng góp nhiều ngày công phục vụ công tác lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân và Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, góp phần bảo đảm tiến độ và an toàn cho chiến dịch. Với các cựu chiến binh, đó là nghĩa cử hướng về đồng đội. Cùng với đó, Hội còn vận động các nguồn lực xây dựng một ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” và trao 30 suất quà cho các hội viên là thương binh, bệnh binh trong dịp này.

Đồng hành cùng Hội CCB, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ cũng góp phần quan trọng trong công tác tri ân, xác định danh tính liệt sĩ. Năm 2025, Hội đã tìm kiếm, số hóa và thông báo thông tin của 626 bia mộ liệt sĩ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định nơi hy sinh của 104 liệt sĩ; phục dựng 376 di ảnh liệt sĩ và trao gần 1.200 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội tiếp tục phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm; phối hợp xác nhận nơi hy sinh cho 130 trường hợp, đính chính thông tin cho 85 liệt sĩ, tư vấn và hỗ trợ hơn 630 gia đình trong việc tìm kiếm mộ liệt sĩ và thực hiện chế độ chính sách. Đồng thời, tích cực hưởng ứng chương trình "Tri ân liệt sĩ năm 2026" với chủ đề "Gọi tên những vì sao đất nước", nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ giám định ADN, đưa các liệt sĩ về quê hương và chăm lo thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để xác định danh tính liệt sĩ mà còn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay. Với những cựu chiến binh Phú Thọ, mỗi ngày công đóng góp, mỗi nguồn tin được cung cấp, mỗi phần mộ được chăm sóc hay mỗi căn nhà tình nghĩa được trao tặng đều là lời tri ân chân thành gửi tới đồng đội đã hy sinh. Chính những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đang góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội CCB trong công cuộc xây dựng quê hương và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương Thanh