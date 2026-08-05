Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khả Cửu

Ngày 5/8, Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Khả Cửu tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ thiện” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “Dân vận khéo” vận động cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khả Cửu; tổng giá trị quà tặng là 20 triệu đồng. Mỗi suất quà mang theo một thông điệp ý nghĩa gửi đến các em học sinh với mong muốn các em tự tin, bản lĩnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Qua đó, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận và thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

PV