Phú Thọ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 148 xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS; Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Phải nhận thức sâu sắc KHCN, ĐMST và CĐS là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, là con đường tất yếu để hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ nhằm khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia”.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông điều hành phần thảo luận tại hội trường.

Phú Thọ kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực nội sinh, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng tỉnh trở thành địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; kịp thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo với phân công rõ trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác chỉ đạo có sự đổi mới về tư duy và phương pháp, chuyển từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả thực chất”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá bằng hiệu quả thực tế”, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ năm 2026 theo phương châm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Tỉnh Phú Thọ ký kết chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương.

Lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phương thức quản trị chuyển từ tư duy quản lý theo lĩnh vực sang quản trị phát triển theo các bài toán lớn, tập trung nguồn lực để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các nền tảng số “liên thông 4 khối 2 cấp”; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 98%; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử tại các cơ quan Đảng đạt trên 94%, đứng đầu cả nước.

“Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ” đang vận hành thử nghiệm, tạo bước đột phá trong phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hạ tầng số được đầu tư toàn diện, phát triển mới gần 1.000 trạm 5G, tăng gấp 7 lần so với trước tháng 7/2025. Quy mô kinh tế số ước chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành trong cả nước. Quý II/2026, GRDP tăng 10,95%, cả 6 tháng tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2025, đứng đầu 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố; phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa mạnh mẽ.

Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã thảo luận về các giải pháp phát triển KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh ra mắt thử nghiệm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ; ký kết các chương trình hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ đã công bố Danh mục 6 bài toán lớn về KHCN, ĐMST và CĐS đợt 1 năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham quan khu trưng bày kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh.

Để KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh xác lập rõ mô hình phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính; phát huy hiệu quả 3 trụ cột (công nghiệp công nghệ cao, điện tử và sản xuất thông minh; văn hóa Đất Tổ, di sản và du lịch; nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững). Dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành yếu tố kết nối các trụ cột, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Triển khai hiệu quả Chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu; xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, kết nối và khai thác hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, chuyển các bài toán lớn của địa phương thành những nhiệm vụ cụ thể, có sản phẩm đầu ra, gắn khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo làm nền tảng đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết không yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có; xây dựng hệ thống đánh giá thực chất, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hoạt động R&D và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Khẳng định Phú Thọ có nhiều lợi thế và quyết tâm chính trị cao, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng tỉnh sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, biến tiềm năng thành động lực phát triển, tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; coi KHCN, ĐMST và CĐS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Triển khai quyết liệt Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh và vận hành thực chất hệ thống quản trị, điều hành; khẩn trương chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành.

Tập trung giải quyết dứt điểm 6 bài toán lớn của tỉnh, cụ thể hóa các chương trình phối hợp đã ký thành các nhiệm vụ, dự án và sản phẩm cụ thể. Lấy kết quả ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình và hiệu quả thực tiễn làm thước đo; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu; kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp triển khai chậm, hình thức hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh xác định không làm theo phong trào, không chạy theo hình thức; mỗi nhiệm vụ phải giải quyết một vấn đề thực tiễn, tạo ra một giá trị mới và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Đức Anh