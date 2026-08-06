Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc 8 tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến nhiều hộ dân ở xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên phải di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 6/8, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Thanh Hoá từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Mường Than, Pu Sam Cáp, Tà Tổng (tỉnh Lai Châu).

Đối với tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Búng Lao, Mường Luân, Mường Tùng, Na Son, Nậm Nèn, Pa Ham, Quài Tở, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tìa Dình.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La là các xã, phường: Muổi Nọi, Nậm Lầu, Phiêng Khoài, Song Khủa, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Sơn; Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Long Hẹ, Lóng Sập, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Tân Yên, Tô Múa, Xuân Nha.

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Ngọc Sơn, An Bình, Bao La, Đại Đồng, Lạc Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Phong Châu, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Pheo.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Cảm Nhân, Phong Dụ Thượng; Gia Hội, Lục Yên, Mỏ Vàng, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn.

Tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Hàm Yên, Thượng Nông; Bạch Ngọc, Bản Máy, Đồng Tâm, Đồng Yên, Hùng Lợi, Mỹ Lâm, Phú Lương, Thàng Tín, Tri Phú, Xín Mần.

Tại tỉnh Thái Nguyên là các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Lam Vỹ, Nghiên Loan, Quảng Bạch, Thanh Thịnh, Vĩnh Thông, Xuân Dương, Yên Thịnh.

Tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Đặc khu Cô Tô; Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Điền Xá, Hải Lạng, Cửa Ông, Tiên Yên.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa có các xã, phường: Cẩm Thủy, Phú Lệ; Bá Thước, Cẩm Tú, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lương Sơn, Mường Lát, Ngọc Liên, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam chung, Tam Lư, Thạch Quảng, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Văn Nho, Văn Phú, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 8 giờ ngày 5/8 đến 8 giờ ngày 6/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Than 60,6mm (Lai Châu); Na Son2 là 63,2mm (Điện Biên); Bon Phặng 139,2mm (Sơn La); BQL Ngọc Sơn 139mm (Phú Thọ); Cảm Nhân 115,2mm (Lào Cai); Thượng Giáp 118,2mm (Tuyên Quang); Bản Thi 81,4mm (Thái Nguyên); Cô Tô 105,6mm (Quảng Ninh); Phú Sơn 138,4mm (Thanh Hoá).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo TTXVN