Công an xã Thượng Cốc tìm thấy người mất tích sau gần một tuần

Thông tin từ Công an xã Thượng Cốc, chiều 2/7/2026, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an xã Thượng Cốc phối hợp với Công an xã Mường Vang và Nhân dân đã tìm thấy chị Bùi Thị Ly (SN 1997), trú tại xóm Tre Báng (nay là thôn Miền Đồi), xã Thượng Cốc, khi chị đi lạc trên địa bàn xã Mường Vang.

Công an xã triển khai lực lượng, phối hợp với Nhân dân tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, ngày 1/7/2026, Công an xã Thượng Cốc tiếp nhận tin trình báo của bà Bùi Thị Chặt (SN 1964) về việc con gái là chị Bùi Thị Ly bị mất tích. Theo gia đình, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26/6/2026, chị Ly rời khỏi nhà để đi lấy cỏ cho trâu nhưng không trở về. Gia đình đã chủ động tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực song không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Cốc đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Nhiều tổ công tác được huy động rà soát các tuyến đường, khu vực đồi núi, rừng, sông, suối; đồng thời tích cực trao đổi thông tin, phối hợp với Công an các địa phương lân cận nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến khoảng 17 giờ ngày 2/7/2026, với sự hỗ trợ của Công an xã Mường Vang, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chị Bùi Thị Ly đang đi lạc trên địa bàn xã Mường Vang. Sau khi xác minh nhân thân, lực lượng chức năng đã đưa chị về chăm sóc, bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an xã bàn giao chị Bùi Thị Ly (áo vàng) cho gia đình chăm sóc.

Theo thông tin từ gia đình, chị Ly là người có biểu hiện tâm lý không ổn định, ít giao tiếp với mọi người xung quanh và không sử dụng điện thoại di động, gây nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm.

Việc nhanh chóng tìm thấy người mất tích là kết quả của sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở cùng sự chung sức của chính quyền địa phương và Nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an xã Thượng Cốc cũng khuyến cáo các gia đình có người thân mắc bệnh về tâm lý hoặc có biểu hiện bất thường cần thường xuyên quan tâm, theo dõi, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra các tình huống mất liên lạc để việc tìm kiếm được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Đinh Thắng