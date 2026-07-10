Gặp mặt Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên

Sáng 10/7, Ban Liên lạc Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội (14/7/2016 - 14/7/2026). Dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Quân khu 2. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh chương trình gặp mặt Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng hơn 300 cựu chiến binh từ hơn 40 tổ chức cơ sở hội trực thuộc, đại diện cho cán bộ, hội viên Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên cùng ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Hội, những năm tháng hào hùng, gian khổ chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc giai đoạn 1984 -1989. Đồng thời, tri ân những đồng đội, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên được thành lập ngày 14/7/2016, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Vị Xuyên - Hà Tuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hoạt động theo phương châm “Truyền thống - Tự nguyện - Nghĩa tình và trách nhiệm”, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Hội đã thu hút hơn 22.000 hội viên tham gia sinh hoạt trên phạm vi cả nước.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng tổ chức Hội được biểu dương, khen thưởng.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa do hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp, Hội đã xây dựng 3 đền thờ, nhà bia tưởng niệm cùng nhiều công trình ghi dấu các địa danh lịch sử; hoàn thành danh sách hơn 4.500 liệt sĩ hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1979 - 1989; phối hợp xác minh danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương.

Hằng năm, Hội tổ chức các đoàn về dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ; động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn trên địa bàn chiến trường xưa.

Bên cạnh công tác tri ân, Hội luôn chú trọng củng cố nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Duy Thành