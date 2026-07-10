Mẹ đỡ đầu ở Tu Vũ

Trong cuộc sống, có những mất mát tưởng như không gì có thể bù đắp, nhất là khi một đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Thấu hiểu những mất mát đó, thời gian qua, Hội LHPN xã Tu Vũ đã tích cực kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm để thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Với tình cảm sẻ chia, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Tu Vũ kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 4 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Sinh năm 2016, em Đinh Ngọc Bích ở khu 6 Đồng Trung có hoàn cảnh thương tâm, mẹ bỏ đi khi em mới tròn 3 tháng tuổi, chỉ có bố là điểm tựa thì không lâu sau bố lại mất vì tai nạn giao thông. Hiện nay, Bích đang sống cùng với ông nội. Tuy nhiên ông đã cao tuổi, sức khỏe yếu, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Cuộc sống khó khăn, thiếu vắng tình thương của cha mẹ khiến tương lai của Bích trở nên mờ mịt. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã đã vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp em có thêm động lực để bước tiếp trên hành trình trưởng thành. Đồng chí Đào Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Hội LHPN xã đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử của địa phương; biểu dương kịp thời các gương điển hình, kinh nghiệm hay của các chi hội, tổ phụ nữ, các câu chuyện truyền cảm hứng từ Chương trình”.

Hội LHPN xã chủ động vận động, kết nối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em mồ côi; chú trọng vận động, kết nối cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận đỡ đầu, trực tiếp chăm sóc trẻ tại gia đình.

Hội LHPN xã còn lồng ghép tổ chức Chương trình “Tết yêu thương” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội trên địa bàn đã tặng gần 200 suất quà, tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho trẻ em mồ côi; hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội nữ doanh nhân Sông Đà trao quà cho cháu Ngọc Bích là con đỡ đầu của chi hội.

Chị Vũ Thị Hồng Minh, Chi hội trưởng Chi hội nữ doanh nhân Sông Đà chia sẻ: Chi hội hiện đang nhận đỡ đầu 5 cháu, ngoài ra, chi hội được Hội LHPN tỉnh giao chăm sóc thêm 1 cháu. Để triển khai hiệu quả Chương trình, Hội LHPN xã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và thường xuyên quan tâm, chăm sóc nhằm động viên kịp thời, giúp các con có thêm động lực để vươn lên học tập. Qua thời gian gắn bó, cán bộ, hội viên đều coi các cháu như con em trong gia đình, luôn quan tâm, bảo ban, tâm sự, chia sẻ với mong muốn không chỉ hỗ trợ về vật chất để các con có điều kiện học tập mà còn muốn đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần cho các con.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hội LHPN xã đã tổ chức trao tặng quà và sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Với 13 cháu hiện đang được đỡ đầu trên địa bàn xã, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình để giúp trẻ em mồ côi được chăm lo, tiếp thêm động lực vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thu Hà