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Kết quả tích cực sau 118 ngày đêm thực hiện Chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tính đến ngày 10/7, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bước sang ngày thứ 118 và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 1.317 hài cốt liệt sĩ, 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, 1 mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả tích cực sau 118 ngày đêm thực hiện Chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu của Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), tính đến ngày 10/7/2026, các lực lượng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm quy tập được 1.317 hài cốt liệt sĩ (trong nước 293, ở Lào 174, Campuchia 850) và 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, 1 khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh (16 hài cốt liệt sĩ).

Cùng với đó, các lực lượng đã lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 46.681 mộ liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 33.489 mộ, đạt 71,74%, mộ không đủ điều kiện lấy mẫu là 13.192 mộ.

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Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Hài cốt Tìm kiếm Chiến dịch mộ liệt sĩ Kết quả tập thể Công viên Chính sách xã hội Lấy mẫu
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