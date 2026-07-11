Trại hè của em

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những hội trại rực rỡ sắc màu, các trò chơi dân gian sôi nổi cùng tiếng cười, tiếng hò reo của các em thiếu nhi đã tạo nên bức tranh mùa Hè đầy sức sống. Chương trình Trại hè thanh thiếu nhi phường Tân Hòa năm 2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân và thiếu nhi; đồng thời mang đến sân chơi bổ ích, giúp các em được trải nghiệm, vui chơi, giải trí sau một năm học tập.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Công tác giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi luôn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế hệ trẻ có đạo đức, tri thức, bản lĩnh và sức khỏe, sẵn sàng xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Tân Hòa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi. Thông qua các phong trào, hoạt động đã góp phần bồi dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao thể chất, tinh thần và tạo môi trường để các em rèn luyện, trưởng thành.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc tại trại hè.

Hòa chung không khí sôi nổi của những ngày đầu Hè, Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Trại hè thanh thiếu nhi phường Tân Hòa năm 2026, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, trại hè thu hút hơn 1.000 hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia cùng sự hưởng ứng tích cực của các chi bộ tổ dân phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong khuôn khổ chương trình, tại hội trường Nhà đa năng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình diễn ra hội thi văn nghệ với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chuyển đổi số.

Tại sân vận động, các em thiếu nhi hào hứng tham gia nhiều hoạt động tập thể và trò chơi dân gian như kéo co, đi xe đạp chậm, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt và thi hội trại. Những hoạt động này không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng, tinh thần đoàn kết và sự tự tin cho các em.

Trại hè với ý tưởng được thiết kế, trang trí độc đáo.

Tham gia trại hè có 12 đội thi. Mỗi đội có một ý tưởng riêng, tạo nên những trại được thiết kế, trang trí sáng tạo, độc đáo. Từ nhiều tuần trước khi diễn ra chương trình, các thành viên đã tích cực chuẩn bị, phân công người dựng trại, trang trí, luyện tập văn nghệ để mang đến những phần thi ấn tượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố số 4 chia sẻ: "Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức trại hè, chi bộ và tổ dân phố đã quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ luyện tập văn nghệ, xây dựng ý tưởng dựng trại, chuẩn bị các mô hình. Không khí tại nhà văn hóa tổ dân phố những ngày chuẩn bị luôn rộn ràng, ai cũng háo hức chờ đến ngày hội. Điều đọng lại sau trại hè chính là niềm vui của các em thiếu nhi và sự chung tay, đóng góp tích cực của các tổ chức, người dân trong tổ dân phố."

Theo đồng chí Bùi Thị Hường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Hòa, thông qua trại hè, các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm giáo dục truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Các hoạt động tập thể cũng là dịp để các em phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đồng đội, giao lưu, học hỏi với bạn bè trên địa bàn. Từ đó, tạo động lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và những công dân có ích cho xã hội.

Thành công của Trại hè thanh thiếu nhi phường Tân Hòa năm 2026 là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong công tác chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi; xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng sống, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi của thanh thiếu nhi mà còn phát huy vai trò của gia đình, các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thu Hà