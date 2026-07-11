Thời tiết ngày 11/7: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to, biển động mạnh

Dự báo ngày và đêm 11/7, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Nước ngập trên đường Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/7, khu vực Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông.

Các khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho từng khu vực:

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0–3,0m, riêng khu vực Giữa Biển Đông 2-4m.

Phía Đông của Bắc Biển Đông: gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; đêm gió giảm dần; sóng biển cao 3-5m.

Phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 12/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3m, riêng khu vực Giữa Biển Đông 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông: gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 3-5m; biển động; đêm gió giảm dần. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo TTXVN