Tu Vũ khai mạc Hội trại thanh thiếu niên nhi đồng hè 2026

Sáng 11/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tu Vũ tổ chức khai mạc Hội trại thanh thiếu niên nhi đồng hè năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và thiếu nhi trên địa bàn. Hội trại diễn ra trong 2 ngày (11 - 12/7).

Lãnh đạo xã Tu Vũ tặng hoa chúc mừng.

Hội trại có nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi cắm trại đẹp, giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, sinh hoạt lửa trại cùng nhiều hoạt động tập thể hấp dẫn khác.

Các phần thi được chuẩn bị công phu, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các trại sinh, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, phấn khởi.

Các hoạt động trong khuôn khổ hội trại.

Hội trại thanh thiếu niên, nhi đồng hè là hoạt động thường niên của địa phương nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sinh hoạt tập thể, các em có cơ hội rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý thức kỷ luật; đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống của địa phương.

Đây cũng là dịp để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Hội trại thanh thiếu niên nhi đồng hè năm 2026 không chỉ mang đến một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa cho thiếu nhi mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tuổi trẻ địa phương, tạo động lực để các em tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Đăng Khoa