Xã hội
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Chung tay bảo vệ môi trường

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng thực hiện các giải pháp đồng bộ để BVMT sống, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Gần đây nhất, ngày 10/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh của cả cộng đồng cùng chung tay BVMT. Hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo từng bước được hoàn thiện; công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm được tăng cường; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về BVMT ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chung tay bảo vệ môi trường

Ra quân trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc ở xã Trung Sơn.

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chung tay bảo vệ môi trường

Môi trường sinh thái trong lành ở khu Xuân Sơn, xã Xuân Đài thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú.

Chung tay bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường ngay tại từ cấp học mầm non.

Chung tay bảo vệ môi trường

Tuyến đường trung tâm xã Võ Miếu sạch sẽ, phong quang, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Ngọc Lam


Ngọc Lam

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Phát triển bền vững Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Bảo vệ môi trường Trung Sơn Ô nhiễm môi trường Phát triển kinh tế Mục tiêu Xử lý nghiêm
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