Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong

Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong (TNXP) là giá trị nhân văn cao đẹp, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia của những người từng cống hiến tuổi xuân qua các cuộc kháng chiến của dân tộc. Dù trong mưa bom bão đạn chiến tranh hay giữa thời bình lặng lẽ, tình cảm ấy vẫn luôn là điểm tựa tinh thần và vật chất to lớn cho các cựu chiến binh, cựu TNXP.

Hội cựu TNXP Vĩnh Phúc trao tặng số tiền tài trợ xây nhà nhân ái của Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia cho cựu TNXP Nguyễn Văn Lương, xã Vĩnh Thành.

Toàn tỉnh hiện có gần 19.300 hội viên cựu TNXP. Các cô, các bác đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, phần lớn cựu TNXP bắt đầu với hai bàn tay trắng, sức lao động giảm sút, thương tật, nhiễm chất độc da cam, nhiều người sống cô đơn, không nơi nương tựa, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính bởi vậy, từ những ngày đầu thành lập, các cấp hội đã xác định phong trào “Nghĩa tình đồng đội” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để chăm lo, động viên, an ủi hội viên những khi ốm đau, khó khăn trong cuộc sống. Ngay sau khi có quyết định sáp nhập hội, Hội cựu TNXP tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huy động sức mạnh của toàn xã hội hỗ trợ giúp đỡ hội viên cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các cấp hội đã tiếp nhận 10,45 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 38 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; tặng 53 sổ tiết kiệm cho hội viên và trao gần 19.400 suất quà nhân dịp các ngày lễ, Tết, Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 15/7... Ban Công tác nữ cựu TNXP giữ vai trò chủ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, phong trào thi đua xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào “Nói không với túi nilon”... do Trung ương và địa phương phát động. Qua đó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho các nữ cựu TNXP.

Phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi để thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu TNXP Việt Nam phát động tiếp tục được triển khai gắn với phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Lá lành đùm lá rách - lá rách ít đùm lá rách nhiều” của địa phương, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là động lực giúp hội viên vươn lên, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương. 100% hội cấp xã, phường xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền bình quân 1 triệu đồng/1 hội viên. Từ nguồn quỹ, hội viên được tạo điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và tổ chức các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” khác như: Thăm viếng, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài... nhân dịp các ngày lễ lớn và ngày truyền thống lực lượng TNXP...

Cựu TNXP Đặng Văn Nhung, xã Hiền Quan, điển hình trong phát triển kinh tế.

Ông Đặng Văn Nhung, hội viên Hội Cựu TNXP xã Hiền Quan - điển hình trong phát triển kinh tế chia sẻ: “Những ngày đầu làm kinh tế, tôi cũng như nhiều đồng đội khác gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Nhưng, từ thất bại đã giúp chúng tôi trưởng thành, lựa chọn hướng đi phù hợp. Hiện gia đình tôi đã duy trì mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại thu nhập ổn định. Từ những kinh nghiệm của bản thân và khi kinh tế vững hơn, tôi có thêm điều kiện giúp đỡ các hội viên khác".

Nhận thức rõ việc nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, Hội Cựu TNXP tỉnh đã đẩy mạnh phong trào hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, khơi dậy tinh thần “tự lực, tự cường” vượt khó vươn lên của các hội viên. Hội đã vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên khó khăn bằng các hình thức như tạo việc làm, hỗ trợ cây, con giống, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, các cựu TNXP có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Thu Hà