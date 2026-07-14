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Thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ nắng nóng, oi bức; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn cục bộ

Dự báo, ngày 14/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối và đêm; trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục là những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ vào chiều tối và tối, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ nắng nóng, oi bức; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn cục bộ

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/7, Bắc Bộ ngày nắng, trời ít mây, tạo cảm giác oi bức, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ có nơi hơn 35 độ C, mưa vào chiều và tối.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Tiết trời dịu mát hơn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 27-32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, phía bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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